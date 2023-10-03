Bornova fırtınası

TFF 3. Lig'in yeni ekibi Bornova 1877, 3. Grup'ta adeta fırtına gibi esiyor. Geçen sezon BAL'dan profesyonel lige çıkan Bornova temsilcisi, deplasmanda Sivas 4 Eylül ağlarına yarım düzine gol bırakırken, hücum performansıyla göz kamaştırdı. Sezona Bayburt'u 5-1 yenerek başlayan yeşilbeyazlılar, Osmaniye'yi 2-1, Sivas 4 Eylül'ü de 6-0 yenerken, kupada da Akhisarspor'u 4-0'lık sonuçla eleyerek büyük sükse yaptı. Ligde zirve yarışına ortak olan, kupada da yoluna devam eden Bornova 1877, toplam 5 maçta 17 gole ulaşırken, maç başına 3.4'lük bir gol ortalaması yakaladı.

FERHATOĞLU MUTLU

Teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, istikrarlı bir şekilde yola devam edeceklerini söyledi. Takımının performansından son derece memnun olduğunu dile getiren Ferhatoğlu, "Ligde 4 maçta 12 gol attık. Maç başına 3 gol ediyor. İyi yoldayız ve çıkışımızı sürdüreceğiz. Lig uzun bir maraton. Hala adaptasyon sürecindeyiz. Çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" dedi.