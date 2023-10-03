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Haberler Spor Eda Erdem’e büyük onur

Eda Erdem’e büyük onur

ERDOĞAN CANKUŞ
Eda Erdem’e büyük onur
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa şampiyonu olmuştu. Tüm Türkiye bu zaferi kutlarken, Fethiye Belediyesi, Göcek'te evi bulunan milli sporcu Eda Erdem ile ilgili önemli bir karar aldı. Fethiye Belediyesi'nin Ekim ayı olağan Meclis toplantısında milli sporcunun ismi Göcek'te ikamet ettiği sokağa oy birliği ile verildi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Onlar tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Biz kendileri için ne yapsak az" şeklinde konuştu.
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