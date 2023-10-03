Türkiye Kupası’nda program açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda oynanacak maçların programı açıklandı. 1. Tur'dan gelen ve İkinci Lig'den ekiplerin katılımıyla 50 takımla yapılacak 2. turda müsabakalar 10 Ekim Salı, 11 Ekim Çarşamba ve 12 Ekim Perşembe günleri oynanacak. Ege takımları bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. Türkiye Kupası heyecan 10 Ekim Salı günü oynanacak maçlarla start alacak.

İKİ TANE DERBİ OYNANACAK

Altınordu-Mehmet akif Ersoy Üniversitesi, Nazilli Belediye-Hacettepe, Uşakspor-Aliağa Futbol, Menemen FK-Bursa Yıldırım maçları 11 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te oynanacak. Aynı gün saat 17.30'da ise Denizlispor-Burhaniye Belediyespor karşılaşması oynanacak. 12 Ekim Perşembe günü ise saat 13.00'te Adıyaman FK-Aliağa Futbol ve 19.00'da Karşıyaka- Bifaspor müsabakaları oynanacak. 2. tur aynı zamanda iki Ege derbisine sahne olacak. Uşakspor ile Aliağa'nın yanı sıra Denizlispor ve Burhaniye arasındaki derbilerde heyecan dozu artacak. Tüm müsabakalar A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.