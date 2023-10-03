Yelken yarışları sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "100. Yıl Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları" yapıldı. Yalıkavak Yelken Kulübünün ev sahipliğinde, optimist, ILCA ve rüzgar sörfünde Techno 293 sınıfında gerçekleştirilen yarışlara 21 kulüpten 195 sporcu katıldı. Rüzgarın saatteki hızının zaman zaman 35 kilometreyi geçtiği yarışlarda bazı sporcular, teknelerinin devrilmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Yarışlarda, optimist seniorlarda Turgutreis Yelken Kulübü'nden Dağhan Haney, optimist juniorlarda Yalıkavak Yelken Kulübü'nden Cengiz Eren Güvenç, ILCA 6'da Yalıkavak Yelken Kulübünden Fevzi Kurt, ILCA 4 Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan Sadrihan Suer birinci oldu. Techno 293'de ise Yalıkavak Yelken Kulübünden Tarık Sadıkoviç Porter U17'de, Kerem Demir Demirel U15'de Ercüment Mete Ergin ise U13'de ilk sırada yer aldı.