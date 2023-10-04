Belözoğlu Ankaragücü’nde

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile yolları ayırmasının ardından takımın başına Emre Belözoğlu getirildi. Eryaman Stadında düzenlenen imza törenine MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Emre Belözoğlu ve kulüp yetkilileri katılırken Belözoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Belözoğlu, MKE Ankaragücü'nde olmaktan dolayı mutluluğunu belirterek başkent ekibini Avrupa kupalarına taşımak istediğini söyledi. Ankaragücü'nde olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Emre Belözoğlu'nun G.Saray ve F.Bahçe ile ilgili yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

G.SARAY VE F.BAHÇE YORUMU

Belözoğlu, "Galatasaray ve Fenerbahçe üst düzey kadrolar kursalar da kırılmalar yaşayacaklarını düşünüyorum. Çok üste düzey isimler geldi bu takımlara. Sezonu da erken açtılar, bence onun ekmeğini yiyorlar. Önümüzde lig için uzun zaman var, onların -3 sıra arkasında olacak süremiz var" dedi. Başakşehir Futbol Kulübü'nde beraber çalıştığı teknik ekipteki 8 kişinin de geleceğini ifade eden Belözoğlu, Selçuk Şahin'le bir tasarrufları olduğunu ve görüşmelerin devam edeceğini söyledi.