Bornova’da hücum hattı alev alev

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bornova 1877, ligin ilk 4 haftasında gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Yeşil-beyazlı ekip bu süreçte 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9 puanla ligde 3. sırada yer alırken, 3. Lig'in en skorer takımı konumunda yer aldı. İzmir ekibi, Bayburt'a 5, Osmaniye FK'ya 2 ve Sivas Dört Eylül'e de 6 olmak üzere toplamda 13 gol kaydetti. Bornova 1877, Adana 1954 FK ile birlikte TFF 3. Lig takımları arasında en fazla gol atan iki takımdan birisi konumunda bulunuyor. Öte yandan İzmir temsilcisinde Murat Çaydemir (5) ve Yakal Taylan (3) şu ana kadar buldukları gollerle takımın en skorer oyuncuları olmayı başardı.