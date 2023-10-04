Filenin Efeleri ABD’ye yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. İlk seti 25-17 kaybeden milliler büyük çekişmeye sahne olan ikinci seti 28-26 alarak durumu 1-1 yaptı. Çekişmenin sürdüğü üçüncü seti 32-30 ABD aldı. Son sette de daha fazla hata yapan Türkiye maçı 3-1 kaybetti. Efeler, elemelerdeki dördüncü maçında bugün saat 13.30'da Japonya ile karşılaşacak. Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.