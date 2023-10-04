Fırtına’da Yıldırım krizi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Bucaspor 1928'de Ahmet Yıldırım krizi yaşanıyor. Sarı-lacivertli futbol severlerin imzayı attığı günden bu yana tepki gösterdiği teknik direktör Yıldırım'ın Altınordu ile oynanan ve berabere biten maçın ardından tribünden Bucasporlu bir taraftarla tartışma yaşaması bardağı taşıran son damla oldu. Yıldırım'a tepki sesleri yükselirken, Bucaspor 1928 taraftarları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla deneyimli çalıştırıcının istifasını istiyor. Yapılan davranışı kabul etmediklerini ifade eden taraftarların, Beyoğlu Yeni Çarşı ile cumartesi günü oynanacak ilk iç saha maçında Ahmet Yıldırım'ın görevi bırakması için büyük bir protesto hazırlığında olduğu öğrenildi.