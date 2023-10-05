Euro 2032 müjdesi

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın düzenlenmesi çalışmaları kapsamında dün flaş gelişmeler yaşanırken, UEFA'dan ülkemize müjdeli bir haber geldi. 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklığı ile adaylık dosyasını UEFA'ya sunan Türkiye, önce bu organizasyon için adaylık sürecinden çekildi. Peşi sıra UEFA Yönetim Kurulu Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'yi ortak düzenlemek için yaptıkları ortak aday olabilme başvurusunu ise kabul etti.

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

EURO 2032 için yalnızca Türkiye-İtalya ortak başvurusunun bulunduğu ve organizasyonun ülkemizde gerçekleşmesinin kesin olduğu konuşuluyor. Turnuva için 5 şehir İtalya, 5 şehir de Türkiye'den seçilecek. UEFA İcra Kurulu, 10 Ekim'de turnuvayı düzenleyecek ülkeyle ilgili kararını duyuracak.

İŞTE UEFA'NIN YAPTIĞI AÇIKLAMA

UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İtalyan ve Türk Futbol Federasyonları'nın Euro 2032 etabı için ortak teklif sunma isteklerini ortaya koyan 28 Temmuz tarihli duyuruya ek olarak, UEFA yönetimi bugün her iki ülkeye de ortak tekliflerinin onaylandığını teyit eden bir yazı gönderdi. Usulüne uygun olarak alınmış ve UEFA İcra Komitesi tarafından değerlendirilmek üzere iletilecektir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortak teklif talebinde de belirttiği üzere, Euro 2028'e yönelik teklifleri geri çekilmiştir. Her iki turnuvanın da ödüllendirilmesi hâlâ İcra Komitesinin 10 Ekim'de Nyon'da yapacağı toplantıda onaylanmasını gerektiriyor."