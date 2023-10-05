Ortaca bisiklet turuna hazır

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle 8 Ekim'de Alanya'dan start alacak olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıklar tamamlandı. Dev organizasyonun 4 Etabı Muğla'da gerçekleşecek. Fethiye-Babadağ, Fethiye-Marmaris, Marmaris-Bodrum ve Bodrum-Selçuk etapları tura ev sahipliği yapacak. Güzergah üzerinde bulunan Ortaca ilçesinde Kaymakam Kenan Aktaş ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir incelemelerde bulundu. Turun sorunsuz geçmesi için alınacak tedbirler yerinde incelendi