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Haberler Spor Ortaca bisiklet turuna hazır

Ortaca bisiklet turuna hazır

HABER MERKEZİ
Ortaca bisiklet turuna hazır
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle 8 Ekim'de Alanya'dan start alacak olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıklar tamamlandı. Dev organizasyonun 4 Etabı Muğla'da gerçekleşecek. Fethiye-Babadağ, Fethiye-Marmaris, Marmaris-Bodrum ve Bodrum-Selçuk etapları tura ev sahipliği yapacak. Güzergah üzerinde bulunan Ortaca ilçesinde Kaymakam Kenan Aktaş ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir incelemelerde bulundu. Turun sorunsuz geçmesi için alınacak tedbirler yerinde incelendi
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