Vurduğunuz gol olsun

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe, bugün gruplarında ikinci sınavlarına çıkacak.Günün ilk maçında Kara Kartal D Grubu'nda İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman yönetecek. Mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Lugano'nun Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk ettiği mücadele golsüz sona erdi. Fenerbahçe ise H Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak.

ALMAN HAKEM YÖNETECEK

TRNAVA kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu.