Aliağa FK’da goller 6 isimden

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona harika bir başlangıç yapan ve oynanan 4 maçta 3 galibiyet, 1 de beraberlikle ayrılarak yenilgi yüzü görmeyen Aliağa FK'da atılan goller 6 isimden geldi. Geride kalan süreçte rakip ağlara 8 gol bırakan sarı-siyahlılar, grubunun da en skorer ekibi konumunda bulunuyor. İzmir temsilcisinde attıkları 2'şer golle en fazla skor katkısı veren isimler yaz transfer döneminde Manisa FK'dan kadroya katılan Mehmet Uysal ve 1922 Konyaspor'dan gelen Seçim Can Koç olurken; Oktay Kancı, Ahmet Uzun, Emirhan Karagülle, ve Mithat Yaşar ise 1'er golle takımlarına skor katkısı veren diğer isimler oldu.