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Arkas yine kayıp

Lacivert-beyazlılar, TSYD Kupası’nda bu kez de Alanya Bld’ye yenildi. İzmir ekibi, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi'nin turnuvasında Güney ekibine 3-2 yenilerek galibiyet hasretini sürdürdü. Arkas bugün 16.30'da Bigadiç Belediyesi ile son karşılaşmasına çıkacak

DOĞANCAN BİNGÖL
Arkas yine kayıp

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen voleybol turnuvasında Arkas Spor, Alanya Belediyespor'a da 3-2 mağlup oldu. Turnuvanın ilk gününde Cizre Belediyesi'ne de 3-1 yenilen lacivert-beyazlılar, ikinci maçında da sahadan boynu bükük ayrıldı. Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde lig ulusu olarak turnuvada mavi-beyazlı ekip, kıran kırana geçen mücadelede ilk seti 25-16 önde bitirerek 1-0 öne geçti. İkinci sette baskısını sürdüren İzmir temsilcisi, rakibine üstünlük kurdu ve 25-23 ile skoru 2-0'a getirdi. Ancak oyunun ilerleyen dakikalarında Alanya ekibi 3. sette baskıyı arttırarak oyunun kontrolünü ele geçirdi ve 25-27 ile üçüncü seti kazanarak durumu 2-1 yaptı.

MÜSABAKA TİE-BREAK SETİNE GİTTİ

4. sette İzmir temsilcisi, rakibine bir türlü istediği baskıyı kuramadı. Peş peşe yapılan hatalar nedeniyle oyunun kontrolünü ele geçiren Alanya ekibi, aldığı kritik sayılar skor 22-25 yaparak durumu 2-2 yaptı ve müsabaka uzatmalara gitti. Tie-break setinde Alanya temsilcisi, baştan sona oyunun egemenliğini ele geçirdi ve 9-15 ile kritik karşılaşmadan 2-3 galip ayrılmasını bildi. Arkas, bugün 16.30'da turnuvanın son maçında Bigadiç Belediyespor ile karşı karşıya gelecek

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