Arkas yine kayıp

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen voleybol turnuvasında Arkas Spor, Alanya Belediyespor'a da 3-2 mağlup oldu. Turnuvanın ilk gününde Cizre Belediyesi'ne de 3-1 yenilen lacivert-beyazlılar, ikinci maçında da sahadan boynu bükük ayrıldı. Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde lig ulusu olarak turnuvada mavi-beyazlı ekip, kıran kırana geçen mücadelede ilk seti 25-16 önde bitirerek 1-0 öne geçti. İkinci sette baskısını sürdüren İzmir temsilcisi, rakibine üstünlük kurdu ve 25-23 ile skoru 2-0'a getirdi. Ancak oyunun ilerleyen dakikalarında Alanya ekibi 3. sette baskıyı arttırarak oyunun kontrolünü ele geçirdi ve 25-27 ile üçüncü seti kazanarak durumu 2-1 yaptı.

MÜSABAKA TİE-BREAK SETİNE GİTTİ

4. sette İzmir temsilcisi, rakibine bir türlü istediği baskıyı kuramadı. Peş peşe yapılan hatalar nedeniyle oyunun kontrolünü ele geçiren Alanya ekibi, aldığı kritik sayılar skor 22-25 yaparak durumu 2-2 yaptı ve müsabaka uzatmalara gitti. Tie-break setinde Alanya temsilcisi, baştan sona oyunun egemenliğini ele geçirdi ve 9-15 ile kritik karşılaşmadan 2-3 galip ayrılmasını bildi. Arkas, bugün 16.30'da turnuvanın son maçında Bigadiç Belediyespor ile karşı karşıya gelecek