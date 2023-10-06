Bornova kadroda istikrarı yakaladı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile hanesine 9 puan yazdırarak zirve takibini sürdüren Bornova 1877'de kadro istikrarı sağlandı. İzmir temsilcisinde tam 9 futbolcu takımın değişilmezi olurken tüm lig maçlarında ilk 11'de görev yaptı. Bornova 1877'de kaleci Bartu Kaya, Sabahattin Destici, Eren Fansa, Kerem Hayta, Onur Paksoy, Berkay Eryolcu, Erkan Gövercin ve kaptan Murat Çaydemir, teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu tarafından tüm lig maçlarının başlangıç kadrosunda yer aldı. Bu isimler arasında Murat rakip ağları 5 kez havalandırarak takımının en skorer ismi olurken, Yakal 3, Berkay ise 1 gol kaydetti.