Dev organizasyona Cavendish de katıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle 8-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na ünlü akını var. Alanya'da başlayın İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek ve 8 etapta 14 ülkeden 24 takımdan 168 bisikletçinin yarışacağı dev organizasyona dünyanın en hızlı bisikletçisi Mark Cavendish de katılıyor. Fransa Bisiklet Turu'nda 34, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 11 etap zaferi ile rekor ortağı olan Britanyalı ünlü sprinter Cavendish, beşinci kez Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yarışacak. Dünyanın en iyi sprinterlerinin başında sayılan Cavendish, 'artık emekli olmalı' diyenlere inat hala etap kazanabildiğini gösterdiği TUR 2021'den sonra yeniden Türkiye'de yarışacak.

TÜRKİYE'DE 11 ETAP KAZANDI

En son etap zaferini Şubat 2018'de yaşayan 38 yaşındaki Cavendish, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda da 2014, 2015 ve 2021'de toplam 11 etabı ilk sırada bitirerek Andre Greipel ile birlikte Türkiye'de en fazla etap kazanan isim durumunda.