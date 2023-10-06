Ege duvarı

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki Egeli Bodrum FK ve Manisa FK kalesine adeta duvar ördü. Ligde 7 hafta geride kalırken, 14 puanla 4. sırada yer alan Bodrum FK ve 12 puan toplayarak hemen ardında konumlanan Manisa ekibi, bu süreçte savunmasıyla da göz kamaştırdı. İki ekip de geride kalan 7 maçta filelerinde sadece 3'er gol görürken, bu performanslarıyla zirveye adını yazdırdı. Süper Lig'e gözünü diken yeşil-beyazlı ve siyah-beyazlı kulüp, 18 takımlı ligde en az gol yiyen ekip oldu.

DAHA FAZLA PUAN ALDILAR

Bodrum FK ve Manisa FK'yı 4'er golle ilk iki sıradaki Eyüp ve Bandırma ile Play- Off hattının dışında kalan Erzurumspor takip etti. İki Egeli geçen sezonki performansını da geçmeyi başardı. Geçen sezon aynı süreçte 10 gol yiyen Bodrum ve ağları 8 kez sarsılan Manisa defansını bu kez sağlam tutarken iki ekip de 11'er puan toplamıştı. 2022-23 sezonunda 5 ve 6. sıralarda yine Play- Off hattında konumlanan iki ekip, bu kez birer basamak yükselirken zirveye bir adım daha yaklaştı.

SİYAH-BEYAZLILAR HEDEFE KİLİTLENDİ

Trendyol 1. Lig'de bu hafta sahasında Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü'nde tüm çalışmalar galibiyet üzerine kuruldu. Yarın Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıklarını tam gaz sürdüren Manisa ekibinde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, son üç maçlık galibiyet hasretine son vereceklerini ifade etti. Ligde ilk 4 haftada 10 puan topladıktan sonra, son üç maçta sadece bir puan kazandıklarını hatırlatan Korkmaz, "Sakarya maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı yarın stada bekliyoruz" diye konuştu.

GİNELİ ALDAİR YEDEK KULÜBESİNE ÇEKİLDİ

Bodrum FK'nın yaz transfer döneminde Ljubljana ekibinden transfer ettiği Gineli orta saha oyuncusu Aldair kulübeye çekildi. Teknik direktör İsmet Taşdemir, 5 maçta üst üste on birde görevlendirdiği 31 yaşındaki oyuncuyu son oynanan Çorum FK maçında yedek soyundurdu. Son maçta sadece 1 dakika forma giyen Aldair'in Eyüp maçında da kulübede olması bekleniyor.