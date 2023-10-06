Kartal’a kabus çöktü

UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında 2 farklı öne geçtiği maçta İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2 mağlup oldu. 37. dakikada Ghezzal'ın ceza yayının gerisinden sert şutunda kaleci topu kornere çeldi. 38'de Ghezzal'ın sağ taraftan ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 52'de Celar'ın pasında Sabbatini'nin kontrol edemediği topu önünde bulan Aboubakar, süratle ceza sahasına girip fileleri havalandırdı: 2-0.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

61'de Rosier, Hajdari'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 64'te Sabbatini'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ersin'in müdahalesinin ardından üst direkten oyun alanına döndü. 81'de Bottani'nin şutunda Colley'den seken topu önünde bulan Aliseda, topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 86'da Arigoni'nin sağdan ortasında Vladi'nin altıpasın içinde yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-2. 90'da Grgic'in ceza sahası içinde çıkardığı şutta Bailly'ye çarpan top ağlarla buluştu: 2-3. Maç 3-2 sona erdi.

BÜYÜKEKŞİ STADI TERK ETTİ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, tepkilerin ardından Beşiktaş-Lugano maçını izlemeye gittiği Beşiktaş Stadyumu'ndan ayrıldı. Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ı desteklemek için Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile birlikte stadyumdaki yerini aldı. Mücadelenin ilk devresinin sonunda Beşiktaşlı tribünler, Büyükekşi'ye yönelik olarak küfürlü tezahüratlar ve tepkilerde bulundu. Büyükekşi, Ahmet Nur Çebi'ye bir şeyler söylerek el kol hareketi yaparak 44. dakikada stadı terk etti.