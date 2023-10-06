Lomazs Merkezefendi’de

MANİSA'DA düzenlenen Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri'nde B Grubu maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Portekiz temsilcisi Porto'yu 80-70 mağlup etti. Her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan müsabakanın ilk periyodunu Manisa ekibi 23-14 önde tamamladı. İkinci çeyreğe hızlı başlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 43-32 önde gitti. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Manisa temsilcisi bu periyodu 65-49 maçı da 80-70 kazandı. Öte yandan Manisa temsilcisi E Grubu'nda Danimarka'dan Bakken Bears ve İsveç'ten Norrkoping Dolphins'le mücadele edecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un üçüncü ve son rakibi 7 eleme grubundaki en iyi ikinciler içinden olacak.