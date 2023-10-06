  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa BŞB tur atladı

Manisa BŞB tur atladı

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa BŞB tur atladı
MANİSA'DA düzenlenen Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri'nde B Grubu maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Portekiz temsilcisi Porto'yu 80-70 mağlup etti. Her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan müsabakanın ilk periyodunu Manisa ekibi 23-14 önde tamamladı. İkinci çeyreğe hızlı başlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 43-32 önde gitti. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Manisa temsilcisi bu periyodu 65-49 maçı da 80-70 kazandı. Öte yandan Manisa temsilcisi E Grubu'nda Danimarka'dan Bakken Bears ve İsveç'ten Norrkoping Dolphins'le mücadele edecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un üçüncü ve son rakibi 7 eleme grubundaki en iyi ikinciler içinden olacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA