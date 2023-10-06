Naz-Naz’ın ocak planı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 6 maçın 5'ini kazanarak şampiyonluktaki iddiasını kanıtlayan Nazilli Belediyespor'un ocak planı belli oldu. Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatlerini çeken Furkan Apaydın'ın ayrılık ihtimaline karşılık, yönetim alternatifini şimdiden belirledi. Antalyaspor ve Alanyaspor'un takip ettiği genç savunmacının ocak ayında takımdan ayrılması halinde, teknik direktör yönetimden Amed Spor forması giyen Cenk Kaplan'ı istedi. 32 yaşındaki tecrübeli stoperi teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu'nun sık sık izlettiği ve deneyimli oyuncu için rapor istediği öğrenildi.

TECRÜBESİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Futbol kariyerine İstanbul temsilcisi Bayrampaşa SK'da başlayan Cenk Kaplan sırasıyla; Bandırmaspor, Kocaeli Birlik, Ankaragücü, Osmanlıspor, Bugsaşspor, Sakaryaspor, Kastamonu 1966, Samsunspor, Vanspor FK, Serik Belediyespor ve Amed SK'da forma giydi. 2. Ligde toplamda 229 resmi müsabakada forma giyen 32 yaşındaki futbolcu kariyerinde toplamda da 269 kez yeşil sahaya çıktı.