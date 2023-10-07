A Milli Takım’ın kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşacağı Hırvatistan ve Letonya maçlarının kadrosu açıklandı. Ayyıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, ilk aday kadrosunu belirledi. Yukatel Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Ay-yıldızlılar da Kuntz'un son acıkmadığı kadroda yer alan Çağlar Söyüncü (Sakatlığı), Kazımcan Karataş (Sakatlığı), Mert Müldür, Onur Bulut, Salih Uçan ve Halil Dervişoğlu kadroda kendine yer bulamadı. Bu arada Montella'nın yardımcıları resmen açıklandı. Deneyimli hocanın yardımcıları şu isimler olacak: Daniele Russo, Selçuk Şahin, Massimo Crivellaro, Okan Aydıner, Pierpaolo Polino, Vural Durmuş, Ozan Özerkan, Emrah Karakovan.

İŞTE KADRO

KALECİ: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

ORTA SAHA: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Dortmund)

FORVET: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray).