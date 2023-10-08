İzmir ekipleri zorlu virajda

TFF 2. Lige 3. Lig'de mücadele eden İzmir ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK, deplasmanda İnegölspor'un rakibi olacak. İnegöl İlçe Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Can Cengiz görev alacak. Beyaz Grup'ta Altınordu, deplasmanda Adıyaman FK ile mücadele edecek. Kahta İlçe Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmada Necati Selçuk Şahin düdük çalacak. İki takımda da eksik veya sakat bulunmuyor.

KARŞIYAKA BATMAN PETROL KARŞISINDA

3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka, Batman Petrolspor'a konuk olacak. Batman Stadyumu'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Karşılaşmayı Ramazan Haymana yönetecek. KSK'de Efe Tatlı dışında eksik veya sakat yok. 1. Grup'ta lider Aliağa FK, Talasgücü Belediyespor'u ağırlayacak. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Müsabakada Metin Ateş görev yapacak. 3. Grup'ta ise Bornova 1877, Fatsa Bld konuk edecek. Doğanlar Stadı'nda saat 15.00'te oynanacak maçta hakem Ali Koçak görev yapacak.