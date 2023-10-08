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Tour of Türkiye bugün başlıyor

HABER MERKEZİ
Tour of Türkiye bugün başlıyor
6 Şubat'taki depremler nedeniyle ekim ayına ertelenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye 2023) bugün Alanya'da başlayıp, 15 Ekim'de İstanbul'da sona erecek. TUR 2023'te ilk pedal saat 11.40'ta basılacak. Alanya Marina'da verilecek startla büyük mücadeleye başlayacak bisikletçiler, Manavgat ve Serik'ten geçerek Konyaaltı'ndaki bitiş çizgisini ilk sırada geçmeye çalışacak. Tour of Türkiye'nin Alanya'dan İstanbul'a 8 günde 8 etabı kapsayan toplam 1235 kilometrelik parkuru Eurosport ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Organizasyonda, 24 takımda, 36 farklı ülkenin vatandaşı olan 168 bisikletçi ter dökecek. Tour of Türkiye 2023'te parkurlar şöyle: 1. Etap: Alanya-Antalya (135 km), 2. Etap: Kemer-Kalkan (166,5 km), 3. Etap: Fethiye-Babadağ (104,1 km), 4. Etap: Fethiye-Marmaris (165,3 km), 5. Etap: Marmaris-Yalıkavak (180,6 km), 6. Etap: Bodrum-Selçuk (193,3 km), 7. Etap: Selçuk-Manisa-İzmir (159,8 km), 8. Etap: İstanbul-Sultanahmet (130,5 km).
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