  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor A Milli Takım’da kadroda değişiklik

A Milli Takım’da kadroda değişiklik

HABER MERKEZİ
A Milli Takım’da kadroda değişiklik
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da toplanacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Werder Bremen ile Hoffenheim'ın karşılaştığı müsabakadan omuz çıkığı sebebiyle ayrılan Ozan Kabak'a yapılan testler sonucunda, Ozan'ın yaşadığı sakatlığın tedavisinin A Milli Takım kampı süresince tamamlanamayacağı anlaşıldığından dolayı aday kadrodan çıkarılmasına karar verildiği ifade edildi. Ozan'ın yerine Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi. İtalya'nın Bologna kentinde doğan 24 yaşındaki futbolcu, millilerin bu akşam İstanbul'da başlayacak kampında yer alacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA