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Milliler, Montella ile sahaya çıktı

A Milli Futbol Takımımız, yeni teknik direktörü ile ilk idmanını gerçekleştirdi.

HABER MERKEZİ
Milliler, Montella ile sahaya çıktı
A Milli Futbol Takımımız, dün yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ile ilk idmanına çıktı. Önceki gün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan ay-yıldızlılar, dün takıma son katılan isimlerin ardından Hırvatistan maçı hazırlıklarına başladı. İtalyan teknik adam, idmanı sık sık yarıda keserek oyuncularına nasıl bir futbol oynatmak istediği konusunda uyarılarda bulundu. İlk kez milli takıma seçilen Ertaç Özbir ve Kenan Yıldız'ın oldukça hırslı oldukları görüldü. Milliler, 12 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te Hırvatistan ile karşılaştıktan sonra 15 Ekim Pazar günü saat 21.45'te de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda ise Letonya'yı ağırlayacak. Öte yandan TFF yaptığı açıklamada Letonya maçı biletlerinin Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladığını, genel satışın ise bugün saat 13.00'te başlayacağını duyurdu.
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