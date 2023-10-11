Cimnastikte Arıcan dönemi

Göztepe ile Kolektif Akademi iş birliğinden "Göztepe Cimnastik Akademi" markası doğuyor. Göztepe Cimnastik Akademi, sarı-kırmızılı camianın potansiyeli ile Kolektif Akademi'nin eğitim kalitesinin birleşiminden güçlü bir sinerji yaratacak. Göztepe Cimnastik Akademi, uygulayacağı "Doğru ekip, doğru iletişim, doğru ekipman ve doğru antrenman" metoduyla İzmir'de şampiyon cimnastikçilerin yetiştiği bir eğitim merkezi olacak. İlk etapta Gürsel Aksel Stadı, Buca ve Gaziemir'de faaliyet gösterecek Göztepe Cimnastik Akademi'nin lansmanı Olimpik Branşlar Başkanı Mehmet Sepil ile Olimpik Cimnastikci Ferhat Arıcan'ın katılımıyla gerçekleşti.

'ÇOCUKLARA ULAŞACAĞIZ'

Sepil, Göztepe'nin futbol, voleybol, hentbol, yelken, basketbol, windsurf, triatlon, eskrim, okçuluk, yüzme, bilardo, masa tenisi, judo, satranç, tekvando ve briç branşlarına da sahip olduğunu belirterek, "Önemli bir adım daha atıyoruz. Hedefimiz, her sokakta Göztepe forması giyen çocuk sayısının artması" dedi. Arıcan da öğrenci sayılarının bine yaklaştığını ifade ederek, "Göztepe'nin potansiyeli ile daha fazla çocuğa ulaşacağız. Bu iş birliğinin önemli bir konuma yükseleceğine inanıyorum" diye konuştu.