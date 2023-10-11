Egeliler kupa mesaisinde

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda mücadele edecek Ege ekipleri bugün sahaya çıkacak. 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu saat 14.00'te Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni konuk edecek. Altınordu ile aynı grupta yer alan Nazilli Belediyespor da evinde Hacettepe ile karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'ndaki bu müsabaka da saat 14.00'te başlayacak.

EGE DERBİSİNE SAHNE OLACAK

2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Uşakspor yine saat 14.00'te 1 Eylül Stadı'nda 3'üncü Lig'in İzmir ekibi Aliağa FK ile kozlarını paylaşırken, Menemen Futbol Kulübü aynı saatte Bursa Yıldırımspor'la evinde karşılaşacak. Denizlispor ise saat 17.30'da başlayacak maçta Bölgesel Amatör Lig takımı Burhaniye Belediyespor'u Denizli Atatürk Stadı'nda ağırlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda kazanan takımlar adını bir üst tura yazdıracak.