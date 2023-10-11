Milli forma umudu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, takımının gol yollarındaki en etkili ismi olarak öne çıkıyor. Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 14 resmi karşılaşmada 12 kez ağları havalandırdı. Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 8, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 6 kez topu filelere gönderdi. Yıldız futbolcunun gösterdiği performans sonrası Arjantin basınında yeniden milli takıma çağrılacağı yönünde haberler çıkmaya başladı. Arjantin Milli Takımına geri çağırılmak için görüşmelere başlayan Icardi için durum oldukça ciddi. Gösterdiği performans sonrası ülkesinde de gündeme oturan Icardi'nin her an kafileye çağırılabileceği ifade edildi.

ICARDİ ÇOK MUTLU

Arjantin Milli Takımının geniş oyuncu havuzuna yeniden dahil edilen Icardi'nin bu gelişmeden dolayı çok sevinçli olduğu aktarıldı. Teknik heyet ile yapılan görüşmeler sonucu olumlu rapor çıkarsa Icardi yeniden milli takıma dönecek.

ARJANTİN BASINI BASKI YAPIYOR

Daha önce 4 kez Arjantin Milli Takım formasını giyen Mauro Icardi, hiç bir turnuvada yer almadı. Performansından ziyade özel hayatının bu kararda etkili olduğu öne sürülen Tangocu için Arjantin basını da milli takım yetkililerine baskı kurmaya başladı. Galatasaray formasıyla yeniden kendini bulan golcü oyuncuya Arjantin'de destek çığ gibi büyürken, federasyon yetkililerinin toplantı yapacağı öne sürüldü.

BURUK KARARI ÇIKTI

Galatasaray'da oyuncu transferinin yanında Okan Buruk'un sözleşmesi de merak ediliyordu. Sarıkırmızılıların başında şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi revize ediliyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'a uzun soluklu bir sözleşme teklif edip maaşına belirgin bir zam yapacak. Böylece Okan Buruk'un takım üstündeki otoritesi daha da sağlamlaştırılacak. Yönetiminin bu kararını şimdiden kabul eden Okan Buruk, kendisine resmi teklif yapılması halinde hiç beklemeden bu teklifi kabul edecek