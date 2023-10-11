Üçüncü etabı Lutsenko kazandı

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü durağı olan Fethiye-Babadağ etabı geçildi. Bisikletçiler Seydikemer ilçesi güzergahından pedal çevirerek Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'ın zirvesinde finişe ulaştı. Bu etabın galibi Kazak sporcu Alexey Lutsenko oldu. Genel klasman liderliğini de Belçikalı Philipsen'den alan Lutsenko, lidere verilen 'Turkuaz' mayonun yeni sahibi oldu. Bisiklet turunda bugün 163.5 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı, yarın ise Marmaris - Yalıkavak etabı yer alıyor. Tour of Türkiye 2023, 15 Ekim'deki İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.