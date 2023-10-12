Stat kapasiteleri yeterli gelmedi

UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) Türkiye ve İtalya ortaklığında düzenleneceğini resmen açıklarken, İzmir tarihi fırsatı yine kaçırdı. Dünya çapında olimpiyatlar ve Dünya Kupası'ndan sonra en büyük üçüncü spor organizasyonu olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na ülkemiz ilk kez ev sahipliği yapma hakkı kazanırken, İzmir aday şehirler arasında yer almadı. UEFA, şampiyona için kriterlerinde minimum 60 bin kapasiteli 1, minimum 50 bin kapasiteli en az 1, 40 bin kapasiteli 4, 30 bin kapasiteli de 3 stat belirlenmesini isterken, 51 bin 337 koltuk kapasiteli olan Türkiye'nin iki olimpik stadından biri Atatürk Stadı'nın yenilenerek aday şehirler arasında yer alması projesi başvuru dosyasından çıktı.

ATATÜRK STADI KARARI ŞAŞIRTTI

Atatürk Stadı, UEFA'nın istediği kapasite, tren ulaşımı, havalimanı, konaklama olanakları gibi tüm koşulları karşılamasına rağmen TFF tarafından listeye alınmadı. İzmir'de Atatürk Stadı dışındaki diğer statların kapasitesi ise uluslararası şampiyonaların düzenlenebilmesi için yetersiz kalıyor. Kentteki modern statlardan Gürsel Aksel Stadı 19 bin 713, Alsancak Mustafa Denizli ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı 15 bin, Doğanlar Stadı ise 9 bin 138 seyirci kapasitesine sahip.