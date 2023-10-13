Tur’da 5. etap Denz’in oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye 2023) tüm hızıyla sürüyor. Dün turun beşinci gününde Marmaris- Yalıkavak etabı tamamlandı. 180,6 kilometrelik etaba 24 takımdan 141 bisikletçi katıldı. Bisikletçiler Gökova güzergahından pedal basarak Sakar Geçidi tırmanışını yapıp, Menteşe, Yatağan ve Milas ilçelerini geçti. Bodrum'un Güvercinlik, Gündoğan Mahalleri'nden de geçen sporcular, Yalıkavak Marina'daki bitiş noktasına ulaştı. Yarışın son metreleri büyük bir heyecana sahne oldu. Sprint finişiyle biten mücadeleyi Bora-Hansgrohe takımından Nico Denz önde bitirdi. Denz, Türkiye'deki ilk etap zaferine ulaştı.

İZMİR'E GELİYORLAR

Türkiye Bisiklet Turu, Antalya ve Muğla'daki etapların ardından bugün İzmir'e taşınıyor. Bisikletçiler, bugün turun 193.3 kilometrelik en uzun etabında Selçuk'a pedal çevirecek. Ardından yarın 7'nci etapta Selçuk-Manisa-İzmir yarışı tamamlandıktan sonra Tour of Türkiye 15 Ekim'de İstanbul-Sultanahmet etabıyla tamamlanacak.

İZMİR'DE YARIN BAZI YOLLAR KAPATILACAK

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle yarın İzmir'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. Selçuk-İzmir etabında Torbalı istikameti gidiş yönünde, Kemalpaşa Kavşağı'na kadar akım verilmeyecek. İzmir-Ankara Devlet Karayolu Sütçüler Kavşağı ile Halil Beyli Kavşağı arası İzmir'den Turgutlu istikametine trafik kapatılacak. Trafik akımı Torbalı Otoyol bağlantı kolundan İzmir-İstanbul Otoyolu'na yönlendirilecek. İzmir-Manisa Devlet Kara Yolu Sabuncubeli Tünelleri'nden İzmir yönüne Karaçam Köy girişi, Karaçam Caddesi, Kayadibi Caddesi, 456. Sokak, 31. Sokak, 57. Topçu Tugayı önünden Evka-4 istikameti, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, 462. Sokak, 477. Sokak ve bağlantılı cadde ve sokakları araç trafiğine kapatılacak. Bornova İstiklal Caddesi ile Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndan Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi ve Evka-4 istikameti ile bağlantı kolları, Taşkent Kavşağı, Bayraklı Manas Bulvarı, Smyrna Meydanı ile Altınyol Caddesi istikametleri, Anadolu ve Altınyol Caddesi deniz tarafı (Konak istikametine gidiş tarafı) ile bağlantı kolları araç trafiğine kapatılacak. Trafik akımı, Anadolu Caddesi Soğukkuyu'dan Meles Deltası istikametine kadar gidiş ve geliş olarak kara tarafından verilecek. Karşıyaka Yalı Bulvarı girişi ile Yunuslar Kavşağı arası ve bağlantılı sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Bu güzergahlarda araçlar park edemeyecek.