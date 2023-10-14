2. Lig’de cumartesi mesaisi

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ege ekipleri bugün cumartesi mesaisinde birbirinden zorlu maçlarda 3 puan arayacak. Beyaz Grup'ta Play-Off hattının dışında kalan 12 puanlı Bucaspor 1928, saat 15.00'te başlayacak maçta averajla altında yer alan Ankara Demir'e konuk olacak. Ankara Demirspor Stadı'ndaki maçı hakem Levent Buğra Vartemel yönetecek.

SAHA AVANTAJI ONLARDA

Aynı grupta liderlik savaşı veren Nazilli Belediye ile henüz galibiyeti olmayan Altınordu ise rakiplerini sahasında ağırlayacak. Naz-Naz, düşme hattındaki Kırşehir ile Altınordu ise Serik Belediyespor'la oynayacak. Kırmızı Grup'ta Denizlispor, düşme potasındaki İnegölspor'u; 4. sıradaki Somaspor, Iğdır FK'yı; 7. basamakta konumlanan Menemen FK ise güçlü rakibi Kastamonuspor'u ağırlayacak. Tüm maçlar saat 15.30'da başlayacak.

PAROLA MUTLAK ÜÇ PUAN

Yine Kırmızı Grup'ta Denizlispor galibiyeti ile düşme potasından çıkan Fethiyespor, 5. sıradaki Sarıyer'e konuk olacak. Bu karşılaşma da 15.30'da başlayacak. Her iki grupta da alt sıralardan kurtulma ve Play- Off yarışı yapan Ege ekipleri mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.