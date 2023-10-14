6. etap Langellotti’nin

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı gününde Bodrum-Selçuk etabı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin beşinci etabına 24 takımdan, 139 bisikletçi katıldı. Yarışın en uzun etabında bisikletçiler, 193,3 kilometre pedal çevirdi. Bodrum Kalesi'nden start alan yarışta sporcular, Güvercinlik, Koruköy, Milas, Bafa Gölü, Söke-Kuşadası kavşağı ve Şirince'den geçerek Meryem Ana'ya ulaştı. İspanya'nın Burgos BH takımından Monakolu bisikletçi Victor Langellotti, 4.46.34'lük derecesiyle çizgiyi ilk sırada geçti. Lutsenko ikinci, Pellizzari ise üçüncü oldu. Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, genel klasman liderliği sürdürdü. Bugünkü Selçuk-İzmir etabında da Lutsenko, turkuaz mayoyu taşıyacak. Luca Colnaghi yeşil mayo, kırmızı mayo da Lutsenko, beyaz mayo ise Robigzon Oyola'ya geçti.