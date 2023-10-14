Beşiktaş’a müjdeli haber

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Futbolculuk hayatımda zorlukların üstesinden geldim. Bu, başka bir görev ve pozisyon. Kendime, ekibime, futbolculara ve camiamıza güveniyorum. Aramıza benim isteğim ve arzumla iki yeni hocamız katıldı. Yönetimimize teşekkür ediyorum. Bize daha fazla güç katacaklarını düşündük" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE YÜZ HAZIR OLACAĞIZ"

Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda yapacakları derbiye yüzde 100 hazır olacaklarına inandığını kaydetti. 38 yaşındaki teknik adam, "Milli maç araları her zaman avantaj gibi görünür. Derbiye yüzde 100 hazır olacağız. Buna inancımız tam. Salih ve Gedson inşallah derbiye yetişebilir. Yetişirlerse çok mutlu oluruz. Yetişmezlerse de onların yerine oynayacak isimler mutlaka görevini yapacaktır." diye konuştu.