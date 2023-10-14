Bodrum FK’da Burak’a kanca

Trendyol 1. Lig'de geçen sezon Play- Off finalinde kaçırdığı Süper Lig biletini bu kez kapmak isteyen Bodrum FK'nın yıldızı Burak Çoban'a talip var. Yaz transfer döneminde Adanaspor'dan bonservisi alınan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu 1. Lig ekiplerinin radarına girdi. Bu sezon 8 maçın 7'sinde ilk on birde forma giyen Burak'ı 1. Lig'in iddialı ekipleri Bandırma, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin özel olarak izlettiği öğrenildi. Orta sahada bu sezon attığı 1 gol ve yaptığı 2 asistle dikkat çeken başarılı oyuncu için özellikle Başkent ekibi G.Birliği'nin oldukça istekli olduğu öğrenildi.

MANİSA'DA DA OYNADI

G.Birliği'nin yanı sıra bir çok ekibin devre arasında Burak'ın bonservisi için yeşil-beyazlı ekibin kapısını aşındırması bekleniyor. Almanya doğumlu Çoban, yurtdışında Stuttgart 2, Memmingen, İllertissen, Ulm 1846'nın yanı sıra Türkiye'de de Turgutlu, Afyon ve geçen sezon da ikinci yarıda Manisa FK'da kiralık olarak forma giymişti.