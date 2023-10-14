İzmir yabancıya emanet

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden iki İzmir ekibi Göztepe ve Altay, zirveyle dipten kurtulma mücadelesini yabancı teknik direktörler ile veriyor. 1. Lig'de yabancı teknik direktör yasağı nedeniyle sarı-kırmızılı ekip, geçen sene takımda futbol metodolojisi olarak bilinen ancak 'perde arkasında' teknik direktörlük görevini yürüten Sırp teknik adam Radomir Kokovic, yasağın kalkmasıyla birlikte sezon başında teknik koltuğa oturmuştu. 1. Lig'de yabancı teknik direktör modasına son olarak Altay da katıldı. Siyah-beyazlı ekip, Tuna Üzümcü'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Cezayirli teknik direktör Djilali Bahloul'u oturttu. Böylece 1. Lig'de mücadele eden 18 takımdan sadece İzmir temsilcileri yabancı hocayla çalışma kararı verdi.

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Göztepe, teknik direktörün yanı sıra ile 1. Lig'deki yabancı yatırımcı ortalığına sahip tek kulüp konumunda bulunuyor. Yüzde 70 oranla Sports Republic şirketinin sahip olduğu sarı-kırmızılı ekip, teknik koltuğa da yabancı bir ismi oturtarak bu anlamdaki ile imza attı. Bu furyaya katılmaya hazırlanan Altay yabancı teknik direktör ile açılışı yaparken geçtiğimiz günlerde olağanüstü kongre kararıyla şirketleşme kararı almış ve Malezya merkezli dünyaca ünlü bir enerji şirketi ile görüştüğü ifade edilmişti.