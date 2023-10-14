Kalyon, Şahika’ya sponsor oldu

Milli serbest dalışçı Şahika Ercümen'in Hatay'da 17 Ekim'de 100. Yıl Chumhuriyet Dalışı'na Kalyon Enerji sponsor oldu. Törenin ardından yapılan açıklamada, "Kalyon Enerji, spor alanında da sürdürülebilirliği destekleyerek kırdığı rekorlarla ülkemizin gurur kaynağı olan milli sporcu Şahika Ercümen'in Hatay'da yapacağı 100. Yıl Cumhuriyet Dalışına sponsor oldu" denildi. İmza töreninde konuşan milli sporcu ise şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetimizin 100. yılında, çok özel ve anlamlı bir yerde, -Hatay'da- ülkemiz için nefesimi tutacağım ve Dünya Rekoru kırarak ülkemize armağan edeceğim. 100. yılımızda 100 kız çocuğumuzun spor ve eğitim masraflarına bağış toplayacağız."