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Haberler Spor Manisa FK’da yeniler gözde

Manisa FK’da yeniler gözde

Yaz döneminde alınan 6 oyuncu direkt as kadroya dahil olurken, atılan 10 golün de 8’ine imza attılar.

HABER MERKEZİ
Manisa FK’da yeniler gözde

Rendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manisa FK'da yeni isimler sınıfı geçti. Yaz transfer döneminde 17 futbolcu transfer ederek kadroyu büyük ölçüde yenileyen siyah-beyazlı ekipte, takıma yeni katılan 6 futbolcu direkt as kadroda yer buldu. Kaleci Alperen, Oğuz ve Lima 8 maça da onbirde başlarken, Tugay Kaçar, Kerim Frei yedi, Graovac altı, Topalli ise 5 karşılaşmada banko oynadı. Bu oyuncuları 4 karşılaşma ile Oğuzhan, Bekir ve Korenica takip etti. Yenilerin skora katkısı da oldukça fazla oldu. Yeni transfer edilen 5 futbolcu, siyah-beyazlıların kaydettiği 10 golün 8'ine imza attılar.

LİMA 3 GOL KAYDETTİ

Sandro Lima 3 gol, 1 asistle başı çekerken, orta alanda Oğuz 2 gol 3 asistlik performanslarıyla göz doldurdu. Tugay, Kerim Frei ve Topalli de birer gol atarak skora katkı koydular. Takımın diğer gollerini ise geçen sezonda takımda olan Burak Altıparmak ve Diallo kaydetti.

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