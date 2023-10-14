Manisa FK’da yeniler gözde

Rendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manisa FK'da yeni isimler sınıfı geçti. Yaz transfer döneminde 17 futbolcu transfer ederek kadroyu büyük ölçüde yenileyen siyah-beyazlı ekipte, takıma yeni katılan 6 futbolcu direkt as kadroda yer buldu. Kaleci Alperen, Oğuz ve Lima 8 maça da onbirde başlarken, Tugay Kaçar, Kerim Frei yedi, Graovac altı, Topalli ise 5 karşılaşmada banko oynadı. Bu oyuncuları 4 karşılaşma ile Oğuzhan, Bekir ve Korenica takip etti. Yenilerin skora katkısı da oldukça fazla oldu. Yeni transfer edilen 5 futbolcu, siyah-beyazlıların kaydettiği 10 golün 8'ine imza attılar.

LİMA 3 GOL KAYDETTİ

Sandro Lima 3 gol, 1 asistle başı çekerken, orta alanda Oğuz 2 gol 3 asistlik performanslarıyla göz doldurdu. Tugay, Kerim Frei ve Topalli de birer gol atarak skora katkı koydular. Takımın diğer gollerini ise geçen sezonda takımda olan Burak Altıparmak ve Diallo kaydetti.