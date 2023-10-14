Merkezefendi evinde kayıp

Basketbol Süper Ligi'nde yeni kadrosuyla oynadığı sezonun ilk iki maçını kaybeden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, üçüncü haftada Tofaş'ı konuk etti. Yüksek skorla başlayan maçın ilk periyodunu konuk ekip 27-33 önde geçti. İkinci çeyrekte de pota altında etkili olan Bursa ekibi devreye 48-59 önde girdi. Üçüncü çeyrekte Lomazs, Oturu ve Bleijenbergh'in sayılarıyla toparlanan ev sahibi farkı kapattı. Son çeyreğe 72-74'lük skorla girildi. Karşılaşmadaki skor dengesi son saniyelere kadar sürdü. Maçın bitimine 1.37 kala öne geçmeyi başaran Merkezefendi, kritik hücumlardan boş dönünce maçı 93-97 kaybetti. Denizli ekibi böylece 3 hafta sonunda galibiyetle tanışamadı. Tofaş ise 2. galibiyetini aldı.