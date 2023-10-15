3. Lig’de Egeliler bugün terleyecek

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlara çıkıyor. 1. Grup'ta Ayvalıkgücü Bld, Artvin Hopa ile 14.30'da deplasmanda karşı karşıya gelecek. 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Turgutluspor 14.30'da 1954 Kelkit Bld'ye konuk olurken, 2. sıradaki Efeler 09 evinde 15.30'da en önemli rakibi Pazarspor'u ağırlayacak. 3. Grup'ta lider averajla ikinci sırada konumlanan Kuşadası 14.30'da lider Karaköprü'yle, Akhisarspor ise 15.00'te 1922 Konya'ya konuk olacak. 4. Grup'ta Bergama 15.30'da Ordu 1967'yi, Balıkesir ise saat 19.00'da Alanya Kestel'le evinde oynayacak.