A Milliler Şampiyona biletini 4-0 ile aldı

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj (Arnavutluk)
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 46 Zeki Çelik), Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan (Dk. 68 Berkan Kutlu), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün (Dk. 75 Yusuf Sarı), Barış Alper Yılmaz (Dk. 75 Cenk Tosun)
LETONYA: Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Tobers, Saveļjevs (Dk. 46 Emsis), Jaunzems (Dk. 84 Davis Ikaunieks), Ikaunieks, Daskevics (Dk. 57 Krollis), Uldrikis (Dk. 75 Regza)
Sarı kart: Dk. 17 Salih Özcan, Dk. 63 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 64 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 84 (yedek kulübesinde) (Türkiye), Dk. 49 Emsis, Dk. 51 Ozols, Dk. 56 Daskevics, Dk. 64 Tobers (Letonya)
GOLLER: Dk. 58 Yunus Akgün, Dk. 83 ve Dk. 90+2 Cenk Tosun, Dk. 87 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılmayı garantiledi.
58. dakikada Türkiye, golü buldu. Cenk Özkacar'ın sağ kanattan sert ortasında ceza sahasında Yunus'un Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
62. dakikada Savalnieks'in sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Ikaunieks'in kafa vuruşunda Salih Özcan çizgiden topu uzaklaştırdı.
67. dakikada ceza sahasında topla buluşan Uldrikis'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
76. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında Cenk Tosun'un göğsüyle yumuşattığı topa, Hakan Çalhanoğlu'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
77. dakikada Savalnieks'in sağ kanattan ortasında Ikaunieks'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
83. dakikada Türkiye, farkı ikiye çıkardı. Samet Akaydın'ın ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
87. dakikada ay-yıldızlılar üçüncü golü buldu. Yarı sahadan topla hızlanan Yusuf Sarı'nın ara pasında Kerem Aktürkoğlu, topu filelere gönderdi: 3-0.
89. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın şutunda kaleci Ozols topu kornere çeldi.
90+2. dakikada Türkiye 4. golü buldu. Topla hareketlenen İsmail Yüksek'in pasında altıpas üzerinde Cenk Tosun, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-0.
90+2. dakikada Zeki Çelik'in sağ kanattan ortasında Cenk Tosun'un bekletmeden vuruşunda top yandan auta gitti.
Karşılaşma, Türkiye'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Türkiye, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.