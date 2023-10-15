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Haberler Spor Bodrum FK’nın vazgeçilmezleri

Bodrum FK’nın vazgeçilmezleri

HABER MERKEZİ
Bodrum FK’nın vazgeçilmezleri
TRENDYOL 1. Lig'de 14 puanla 4. basamakta yer alan Bodrum FK'da 7 futbolcu takımın vazgeçilmezi oldu. Yeşil-beyazlılarda kaleci Diogo Sousa; savunmacılar Üzeyir Ergün, Ondrej Celustka, Ali Aytemur ve Cenk Şen; orta saha Samet Yalçın ile forvet Gökdeniz Bayrakdar geride kalan tüm maçlara ilk 11'de başladı. Bodrum FK'da en fazla süre alan oyuncular 720'şer dakika ile Celustka, Ali ve Samet olurken, bu isimleri 710 dakika ile Üzeyir, 682 dakika ile Cenk, 676 dakika ile Sousa, 619 dakika ile Gökdeniz takip etti. İstikrarlı performanslarıyla dikkat çeken 7 futbolcu teknik direktör İsmet Taşdemir'in değişilmezleri olurken, Sousa ile Celustka gördükleri 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alıyor.
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