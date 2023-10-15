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Menemen kaçamadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta üst sıraları hedefleyen sarı-lacivertliler, evinde öne geçtiği müsabakada Kastamonuspor ile berabere kaldı

HABER MERKEZİ
Menemen kaçamadı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta İnegölspor'a deplasmanda 5-2 kaybeden Menemen Futbol Kulübü, evinde Kastamonuspor ile yenişemedi: 1-1. Üst sıraları hedefleyen sarı-lacivertli ekip galibiyet hasretini iki maça çıkardı. Müsabakanın 11'inci dakikasında Onur'un golüyle 1-0 öne geçen sarılacivertliler, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı. Konuk Kastamonuspor, 73'üncü dakikada Yiğitali ile tabelayı eşitledi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, iki taraf da hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Menemen FK bu sonuçla puanını 11 yaparken, Kastamonu ise 17 puana yükseldi.
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