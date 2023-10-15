Naz-Naz şov yaptı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, sahasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek şov yaptı. Maçın 3. dakikasında Abdulkadir'in pasında Fatih Üge kaleye şutladı. Doksana giden topu kaleci Ömer güçlükle kontrol etti. 10'da Tibet'in pasıyla buluşan Ahmet'in sert şutunda kaleci Kadem Burak'ı aşan top üst direği sıyırarak auta çıktı. 24'te Tibet'in karşı karşıya pozisyonda yerden plasesisi kaleci Kadem Burak güçlükle kontrol etti. 40'ta Mert Özyıldırım'ın 40 metreden kullandığı direkt serbest vuruşta kaleci Ömer topu kontrol etti.

NAZİLLİ İKİNCİ YARI FARKA KOŞTU

57'de Ali Karakaya'nın pasıyla buluşan Salih'in yaklaşık 35 metreden vurduğu sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Kadem'in solundan ağlarla buluştu: 1-0. 66'da Mehmet Ersavaş'ın yaklaşık 35 metreden kullandığı direkt serbest vuruşta yerden 90'a giden topu kaleci Ömer aynı güzellikle uçarak kornere tokatlayarak, mutlak golü önledi. 74'te Ahmet'in sol kanattan aktardığı topla buluşan Anıl, meşin yuvarlağı müsait pozisyondaki Barış'a aktardı. Barış farkı ikiye çıkardı: 2-0. 90'da Yakup Emre'nin şutunda kaleci Kadem Burak topu ağlarında gördü: 3-0. Maç bu skorla sona erdi.