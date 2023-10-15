Somaspor gülemiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Somaspor ve Iğdır Futbol Kulübü'nün radevusunda kazanan konuk Iğdır FK oldu: 0-2. Siyahbeyazlılar üst üste ikinci mağlubiyetini alırken, 3 puan hasretini ise 5 maça çıkardı. Iğdır FK maça hızlı başladı ve 5'inci dakikada Tahir'in golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk devresini 1-0 önde tamamlayan Iğdır FK 54'üncü Halil İbrahim'in penaltıdan kaydettiği golle rahatladı: 0-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Iğdır FK bu galibiyetle 12 puana yükseldi, Soma da aynı puanda kaldı.