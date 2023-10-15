Yedinci Etap’ta kazanan Vine

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) yedinci gününde Selçuk-Manisa-İzmir etabı yapıldı. Efes Antik Kenti'nden start alan 159,8 kilometrelik parkurda sporcular, Selçuk ve Torbalı'dan geçerek Manisa'ya devam etti. Sabuncubeli Tüneli'ni geride bırakan bisikletçiler, Bornova'yı geçerek Karşıyaka İskelesi'nde finiş yaptı.

Yarışın son 25 kilometresinde atak yapan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi UAE Team Emirates'in Avustralyalı sporcusu Jay Vine, uzun süre yarışı önde götürdü. Tırmanışçı olan 27 yaşındaki bisikletçi, rakiplerine yaklaşık 100 metre fark atarak bitişi ilk sırada geçti.

LUTSENKO GENEL KLASMANDA LİDER

İkinciliği Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, üçüncülüğü ise Kazakistan temsilcisi Astana'nın Hollandalı sporcusu Cees Bol aldı. TUR 2023'te Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko genel klasman liderliğini sürdürdü. Bugünkü İstanbul-Sultanahmet etabında da Lutsenko turkuaz mayoyu taşıyacak. Tırmanış liderinin giyeceği kırmızı mayo, Lutsenko'dan dünkü etabı kazanan Jay Vine'a geçti. TUR 2023'ün sekizinci ve son gününde İstanbul-Sultanahmet etabı yapılacak. Bu etapta bisikletçiler iki kez kıta değiştirecek.