Aslan’da Nelsson Tottenham yolcusu

Galatasaray'da ilk on birdeki yerini Davinson Sanchez'e kaptıran Vistor Nelsson için yeni bir iddia ortaya atıldı. BBC'den Alan Hutton, Tottenham Hotspur'un ocak transfer döneminde "heyecan verici" bir oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katabileceğini öne sürdü. Bu oyuncunun G.Saray'dan Nelsson olduğu konuşuluyor. Milli takım kampında Danimarka basınına verdiği röportajda Galatasaray'da yedek kaldığı için ayrılacağı mesajını veren Victor Nelsson'un sözleri, sarı-kırmızılı kulüpte olgunlukla karşılanmıştı. Ocak ayında Danimarkalı futbolcuyla yolları ayırmayı planlayan yönetimin formülü, Zaniolo'da olduğu gibi "satın alma opsiyonlu kiralama" olacak. Daha önce Sevilla'nın gündemine aldığı 25 yaşındaki savunmacı için Tottenham ciddi bir teklifle Aslan'ın kapısını çalacak.

YOURİ TİELEMANS HABER GÖNDERDİ

GALATASARAY'IN yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Youri Tielemans için yeni bir gelişme yaşandı. İngiltere ekibi Aston Villa'da oynayan Belçikalı orta saha oyuncusunun menajeri kanalıyla G.Saray yönetimine 'Ocak ayında beni alın' diyerek haber gönderdiği öğrenildi.