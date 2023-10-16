Bodrum FK’da Kenan kayıp

Trendyol 1. Lig'de milli araya Eyüpspor yenilgisiyle giren Bodrum FK'da Kenan Özer geçen seneyi arıyor. Geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giyen ve 14 gol, 5 asist ile müthiş bir sezon geçiren Özer bu sene yokları oynuyor. Sezon başında geçirdiği sakatlık nedeniyle yeşil-beyazlı formadan bir süre uzak kalan 36 yaşındaki deneyimli oynucu iyileşmesinin ardından teknik direktör İsmet Taşdemir'den maç eksiği nedeniyle beklediği forma şansını bir türlü bulamadı.

YİNE YEDEK BAŞLAYACAK

Bu sezon sadece 4 maçta Bodrum formasını sırtına geçiren ve bu süreçte 128 dakika sahada kalabilen Özer, bir an önce 11'e dönmek istiyor. Önümüzdeki hafta oynanacak kritik Bandırmaspor maçına yine yedek başlaması beklenen deneyimli golcünün yerine yine Celal 11'de başlayacak. ■