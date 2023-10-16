Bucaspor’da Cüneyt Dumlupınar iddiası

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'de teknik direktör Ahmet Yıldırım'dan boşalan koltuğa yeni talip var. Geçtiğimiz hafta daha önce de takımı çalıştıran Uğur Balcıoğlu'nun ismi gündeme gelirken, şimdi de Cüneyt Dumlupınar sesleri yeniden yükselmeye başladı. Sarı-lacivertli ekibi geçen sene 23 hafta çalıştıran ve gösterdiği performans ile takımın yükselişine katkı sunan Dumlupınar'ın yeniden İzmir temsilcisi ile görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü. Şu anda Sarıyer'de görev yapan ve sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek 43 yaşındaki deneyimli teknik direktörün Buca yönetimi ile masaya oturduğu ve şartlarını sunduğu öğrenildi. Kurmaylar, camiayı ve takımı oldukça iyi tanıması sebebiyle birinci öncelik olarak teknik koltuğu Dumlupınar ile doldurmak istiyor.