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Haberler Spor Efeler yıkıldı

Efeler yıkıldı

Aydın temsilcisi, öne geçtiği maçta Pazar ile uzatmada yediği golle berabere kaldı. Yeşil-beyazlılar, 23. dakikada Uğur ile öne geçti. Konuk ekip 90+7'de Abdurrahman ile eşitliği sağladı. Efeler, sahasında iki puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında yara aldı, taraftarını üzdü

KAZIM YÖRÜKCE
Efeler yıkıldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Efeler 09 SFK, sahasında Pazarspor ile 90+7. dakikada yediği golle berabere kaldı: 1-1. 23. dakikada Uğur, ceza sahası dışından sert ve şık vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 42'de Efeler'in sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Burak'ın ortasına yükselen Mert'in kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla auta gitti. 80'de Efeler'de ceza sahası ön çizgisinde serbest atış kazandı.

Topun başına geçen Tuğay'ın vuruşu barajdan döndü. 88'de Pazarspor defansını 3'e 2 yakalayan Efeler Tayyip'in pasında topla buluşan Uğur müsait pozisyonda topu auta gönderdi. 90+7'de Efeler kalecisi Mert boşa çıkarken topu önünde bulan Abdurrahman, boş kaleye topu ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi

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